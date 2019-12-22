نظمت مديرية الصحة بمطروح حملة للتفتيش على محلات بيع المنتجات الغذائية، وأسفرت عن تحرير 13 محضر، وإعدام 45 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور عبدالحميد روتان، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أنّ الإدارة العامة للشؤون الوقائية بالمديرية شنت حملة لتمشيط الأسواق والمرور على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية في مدينة مرسى مطروح للاطمئان على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وأسفرت عن تحرير7 محاضر جنح صحية لعدم الالتزام بالنظافة، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، إضافة إلى إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، موضحا أنّ الحملات مستمرة على الأسواق بتوجيهات من محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بمتابعة الأسواق بشكل دائم والاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية المختلفة.