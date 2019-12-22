انهار المتهم محمد أشرف راجح من البكاء، عقب صدور الحكم بسجنه لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل المجني عليه محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

وهتف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن راجح: "يحيا العدل"، قبل أن تخرجه قوات التأمين خارج القاعة.