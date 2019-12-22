تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وزراة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمجهما، إلى جانب رئاسته للحكومة، لكنها ليست المرة الأولى له، إذ تولى حقيبة وزارة الإسكان إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء من قبل.

وكان مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على خطاب التعديل الوزاري، تمهيدا للتصويت عليه، بأن يكون مدبولي رئيسا للوزراء والاستثمار والإصلاح الإداري.

وزارة الإسكان

تولى مدبولي وزارة الإسكان في فبراير 2014 في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية ثم حكومة شريف إسماعيل، وبعد مرض الأخير أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتكليف المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، آنذاك، للقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

واحتفظ مدبولي بحقيبة الإسكان، حتى بعد أن كلفه الرئيس السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة في يونيو 2018 خلفا لشريف إسماعيل، وظل يؤدي مهامه حتى فبراير الماضي، إذ أدى المهندس عاصم الجزار، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وزارة الاستثمار والإصلاح الإداري

بعد فصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتولي الدكتور رانيا المشاط وزير السياحة السابق حقيبة التعاون الدولي، وفصل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وتولى الدكتورة هالة السعيد حقيبة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، أصبح رئيس مجلس الوزراء وزيرا لوزارة الاستثمار والإصلاح الإداري، بعد دمج الوزارتين.