أدى الوزراء الجُدد ونوابهم اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ شهد التعديل الوزاري حلف 11 نائبا جديدا في تغيير لخريطة نواب المحافظين في الحكومة، التي عين بها 15 نائبا عند تشكيلها في المرة الأولى يونيو 2018، ومع تبديل مناصب نائبين أصبح عدد النواب في الحكومة 24 نائبا.

نيفين قباج من نائب للتضامن إلى وزيرة

حلفت نيفين رياض عبدالمجيد القباج، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، بعد أن كانت تشغل منصب نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، قبل التعديل.

غادة لبيب من "التخطيط" لـ"الاتصالات"

تبدّل منصب غادة لبيب، لتكون نائبًا لوزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي، بعد أن كانت نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري، قبل التعديل الوزاري.

نواب الوزارء الجدد:

المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغني أبو زيد، نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي.

الدكتور طارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشؤون السكان.

الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائبا لوزير الطيران المدني.

الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات.

الدكتور رضا السيد محمود حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين.

الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطور التكنولوجي.

المهندس علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية.

المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية.

المهندس رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية.

غادة سمير سليمان على شلبي نائبا لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.

نواب الوزارء لعام 2018

المهندس أسامة علي عسران عبدالسيد نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

أحمد أشرف علي كجوك نائبا لوزير المالية للسياسات المالية.

الدكتورة منى محرز علي حسنين نائبا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

الدكتور عاصم عبدالحميد حافظ الجزار نائبا لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

الدكتور عمرو أمين محمد عدلي نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات.

المهندسة راندة علي صالح المنشاوي نائبا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

خالد لطفي حسن العطار نائبا لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

الدكتور إيهاب محمد حسن أبوعيش نائبا لوزير المالية للخزانة العامة.

الدكتور محمد محمد مجاهد النني نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.

المهندس خالد محمود أحمد عباس نائبا لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

الدكتور أحمد جاد جاد رضوان كمالي نائبا لوزير التخطيط لشؤون التخطيط.

الدكتور ياسر رفعت عبدالفتاح محمد نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي.

الدكتور محمد عمر أحمد عمر نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.