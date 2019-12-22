أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، اندلاع حريق في مصفاة "أوفا نفت يخيم" للنفط في جمهورية بشكيريا الواقعة وسط البلاد.

وقالت إن الحريق نشب في براميل تحتوي على سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحدة منها 200 لتر، مؤكدة انتشار النيران على مساحة 1600 متر مربعا فيما انحصرت الأضرار في الماديات فقط دون وقوع أي ضحايا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى مشاركة 75 شخصا في عمليات إطفاء حريق مصفاة النفط، بالتزامن مع وصول قطار لإخماد النيران المشتعلة إلى جمهورية بشكيريا الروسية.