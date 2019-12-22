مع اقتراب العام الميلادي الجديد 2020، يسعى العديد لمتابعة الحظ والتنبؤات الخاصة بالبرج التابع لهم، وقالت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد إنّه متوقع أن يأتي العام الجديد بالحظ السعيد لمواليد أبراج العذراء والثور والجدي والعقرب، على أن يكون الأقل حظًا هم مواليد السرطان والميزان والحمل.

الأبراج الأكثر حظًا عام 2020

برج العذراء

قالت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد إنّ العام الجديد به فرصة كبيرة لمواليد برج العذراء لتحقيق إنجاز كبير بالعمل، وسيكون لديهم نضج أكبر، وتوطيد أكبر للعلاقات مع غيرهم.

وعلى الصعيد العاطفي، سيكون لدى مواليد البرج نضجا أكبر في التعامل مع شركاء الحياة، وإذا كانت العلاقة مع شريك الحياة جيدة ستكون العلاقة وطيدة أكثر هذا العام، لكن في حال عدم التوافق محتمل أن يكون هناك بعض المشاكل، وغير مرتبطين يضعون شروطا أكبر للارتباط ويكون لديهم طموح أكبر في الحب هذا العام.

برج الثور

تتوقع خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد أنّ عام 2020 سيكون سعيد على الأصعدة كافة لمواليد برج الثور، وأنّهم قادرين هذا العام لتغيير كل الأمور التي لا يحبونها، إذ يجتمع برج المشترى وزحل وبلوتو في البرج، ما يعطيهم طاقة كبيرة وقدرة على تحقيق مكاسب مالية كبيرة، وكسر الروتين، ولدى مواليد البرج أيضًا حظ كبير في السفر.

وعلى الصعيد العاطفي وجود أورانس في البرج يجعلهم يفضلون الاستقلال، لكن بتفاهم مع شريك الحياة لتحقيقه بشكل يرضي الطرفين، وغير المرتبطين عاطفيًا لديهم فرصة كبيرة للارتباط بشكل أكثر جدية.

برج الجدي

2020 سيكون عام السعادة لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، المشتري في برجهم يخفف الضغوط، وسيكون لديهم قدرة هذا العام على إنجاز الأعمال بسهولة والتخطيط جيدا، وسيكون سقف طموحاتهم مرتفع على الصعيد المهني.

وعلى الصعيد العاطفي سيكون لديهم ثقة أكبر في اختياراتهم ومع شريك الحياة عكس العام المادي الذي ساده الحيرة والتردد العاطفي، وغير المرتبطين عاطفيًا متوقع أن يدخلوا في علاقة عاطفية بشكل مفاجئ.

برج العقرب

قالت عبير فؤاد إنّ عام 2020 هي سنة اليقظة لمواليد برج العقرب، ومتوقع أن يحدث تغيرات كبيرة في حياتهم وتوسيع علاقتهم مع الآخرين، ومن 3 أبريل حتى 6 أغسطس في العام الجديد سيكون وقت مناسب للبيع والشراء.

وعلى الصعيد العاطفي أورانوس في مواجهة البرج ما يجعلهم تحت ضغط عصبي ولديهم رغبة في التخلص من القيود، لكن المشتري وبلوتو وزحل في وضع داعم، ما يجعلهم يتمتعون باللباقة والدبلوماسية، وغير المرتبطين يفضلون الانطلاق في علاقات عابرة، ويميلون للتشاؤم.

الأبراج الأقل حظًا عام 2020

برج السرطان

تسيطر العصبية على مواليد برج السرطان عام 2020، ولا يوجد لديهم رؤية واضحة ما يجعلهم عرضة للوقوع في الأخطاء أو سلب حقوقهم، لذا تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد البرج للتأني في قراراتهم والتحكم في التوتر، وعدم المغامرة في الأمور المالية والالتزام بالقانون، لكن الإيجابي أنّ أورانوس في وضع داعم للبرج مما يجعلهم مبتكرين.

وعلى الصعيد العاطفي يكون مولود برج السرطان حساس بشكل أكبر مع شريك الحياة ولديهم طلبات كثيرة، لذا يُفضل عدم المبالغة في الحساسية وتفهم الاختلاف مع الطرف الآخر.

وغير المرتبطين لديهم حظ أكبر هذا العام ومن الممكن أن تتحول علاقة صداقة لحب إذ إنّ أورانوس في منزل الأصدقاء، لكن ينبغي توخي الحذر.

برج الميزان

عام 2020 هو عام التحديات لمواليد برج الميزان فينبغي التحلي بالإصرار للتغلب على المكائد، واستخدام اللباقة التي يتميز بها مواليد البرج لمواجهة التحديات، وقلب المواقف الصعبة لصالحهم.

ومن 22 مارس حتى أول يوليو يكون زحل في وضع داعم للبرج ما يجعلهم يتمكنون من تحقيق أهدافهم، وأوضحت عبير فؤاد أنّ أصعب فترة لمواليد البرج من 28 يونيو حتى آخر العام، لأن المريخ في مواجهة البرج ، لذا يجب أن يكونوا صبورين ولا يغامروا.

وعلى الصعيد العاطفي فينوس في منزل الحظ للبرج من 4 أبريل حتى 6 أغسطس ما يجعلها سنة سعيدة على الصعيد العاطفي، بها توطيد للعلاقة مع شريك الحياة ومشكلات أقل، ولدي غير المرتبطين عاطفيًا فرصة كبيرة للارتباط.

برج الحمل

يبدأ عام 2020 بضغوط مهنية كبيرة لمواليد برج الحمل، وعدم العصبية تساعدهم على تحقيق تغيير إيجابي والتغلب على هذه الضغوط، لكن في النصف الثاني من العام يكون المريخ في البرج، ما يعطي مواليد البرج إصرار للتغلب على العقبات وتتحسن الأحوال للافضل

ونصحت عبير فؤاد مواليد البرج بتجنب التبذير هذا العام، وعلى الصعيد العاطفي يوجد تعاون أفضل مع شركاء الحياة من 3 أبريل حتى آخر العام، وغير المرتبطين عاطفيًا يوجد فرصة أفضل للارتباط من 4 أبريل، لكن ينبغي عدم الانجراف في الحب بدرجة كبيرة لتجنب الإحباط.