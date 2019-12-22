تترقب لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إجراء انتخابات على منصب رئيس اللجنة، عقب تولي أسامة هيكل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، بموجب التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان، اليوم.

تدور المؤشرات حول تزكية أحد وكيلي اللجنة، وهما: نضال السعيد ومحمد شعبان لرئاسة اللجنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتكاتف فيه عددا من أعضاء اللجنة للدفع بالنائب يوسف القعيد لرئاسة اللجنة، باعتباره أكبر الآعضاء سنا ولخبرته في المجالات التي تبحثها وتناقشها اللجنة.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس المجلس غدا إجراءات الانتخابات على مقعد رئاسة لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب.