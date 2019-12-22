شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، ومنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان بشأن تعزيز التعاون في مجال الدمج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مجتمع شامل وذلك من خلال إنشاء مركز التميز المشترك للتصميم العالمي والتكنولوجيا المساعدة بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون في وضع وتنفيذ معايير للتصميم العالمي والتكنولوجيا المساعدة لا سيما تلك التي تدعم اللغة العربية، وبما يتيح سهولة النفاذ إلى الصور المتحركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الإدراكية أو النفسية - الاجتماعية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مجتمعيا ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، مشيرا الى أنه يتطلع إلى تعاون مثمر بين الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان لتنفيذ مشروعات جادة ذات قيمة مضافة تعظم من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هيروشى كاوامورا نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستسهم في تطوير فرص التعاون بين مصر واليابان في مجال التكنولوجيات المساعدة والدمج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال إنشاء مركز التميز.

وقَّع مذكرة التفاهم الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية والرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور هيروشى كاوامورا نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة باليابان، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" في مصر.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في وضع وتنفيذ معايير للتدريب عالي الإتاحة، والبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات الناشئة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة للناطقين باللغة اليابانية أو اللغة العربية، واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير قارئ الشاشة (تحويل النص إلى كلام منطوق) للناطقين باللغة اليابانية أو اللغة العربية، ودعم وتيسير التواصل والتعاون بين الباحثين المصريين واليابانيين والمبتكرين والشركات الناشئة والشركات والكيانات العاملة في مجالات التصميم العالمي والتكنولوجيا المساعدة، والتعاون في تعريب التكنولوجيا المساعدة المطورة باللغة اليابانية، وتيسير بناء القدرات ونقل المعرفة في مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم الشامل، والتكنولوجيا المساعدة، وكذلك تيسير برامج ومشروعات التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات بين معاهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليابانية، ومؤسسات التدريب، والجامعات اليابانية، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة.

يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد عدد من الشراكات مع الجهات الدولية لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وفي ظل الشراكة المتميزة مع دولة اليابان، والخبرات المتميزة التي تتمتع بها منظمة تطوير التكنولوجيا المساعدة التي تأسست في 2006 باليابان ولديها مساهمات عالمية في مجال بحث وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن النفاذ إليها بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ويساهم في تحقيق الدمج الاجتماعي؛ كما يعد تطوير مفهوم التصميم العالمي والمعايير الدولية أحد أهم الأنشطة الرئيسية للمنظمة.