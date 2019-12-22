نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على "فيس بوك"، السيرة الذاتية للوزيرة الجديدة الدكتورة نيفين رياض القباج، والتي تولت الوزارة خلفًا للدكتورة غادة والي.

ورصدت صفحة الوزارة أبرز المعلومات عنها:

- الدكتورة نيفين رياض القباج من مواليد 10 نوفمبر 1965

- حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1987

- تولت منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية في عام 2018.

- قامت بتصميم رؤية وخطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات قياس تقدم النتائج في مستويات الحماية الاجتماعية.

- عملت كمساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية عام 2015 وساهمت في تصميم السياسات الاجتماعية لتحسين حياة الأسر الأكثر فقرا واحتياجا.

- تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القرى الفقيرة.

- تولت الإشراف على عمليات مأسسة جميع قواعد بيانات الأسر الفقيرة والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتطوير قواعد بيانات القومية.

- ساهمت في إعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بملفات الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون المرأة والتمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة.

- تولت التخطيط والمتابعة لتنفيذ عمليات التطوير المؤسسي لجميع العاملين ذوي الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية.

- قامت بالإشراف على تطوير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريا.

- تولت منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر عام 2005 ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم – السياسات العامة بمنظمة اليونسكو- مكتب مصر.

- عملت كاستشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2003.

- أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان "أوقفوا العنف ضد الأطفال".

- شاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة ثم شاركت عام 1997 في البرنامج الإقليمي "المرأة العربية تتكلم".

- تولت منصب نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية.

- حصلت على ماجيستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام 1992 وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة.

- عملت كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم عملت بجامعة أوتاو في كندا عام 1995.