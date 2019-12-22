نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على "فيس بوك"، السيرة الذاتية للوزيرة الجديدة الدكتورة نيفين رياض القباج، والتي تولت الوزارة خلفًا للدكتورة غادة والي.
ورصدت صفحة الوزارة أبرز المعلومات عنها:
- الدكتورة نيفين رياض القباج من مواليد 10 نوفمبر 1965
- حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1987
- تولت منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية في عام 2018.
- قامت بتصميم رؤية وخطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات قياس تقدم النتائج في مستويات الحماية الاجتماعية.
- عملت كمساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية عام 2015 وساهمت في تصميم السياسات الاجتماعية لتحسين حياة الأسر الأكثر فقرا واحتياجا.
- تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القرى الفقيرة.
- تولت الإشراف على عمليات مأسسة جميع قواعد بيانات الأسر الفقيرة والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتطوير قواعد بيانات القومية.
- ساهمت في إعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بملفات الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون المرأة والتمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة.
- تولت التخطيط والمتابعة لتنفيذ عمليات التطوير المؤسسي لجميع العاملين ذوي الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية.
- قامت بالإشراف على تطوير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريا.
- تولت منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر عام 2005 ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم – السياسات العامة بمنظمة اليونسكو- مكتب مصر.
- عملت كاستشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2003.
- أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان "أوقفوا العنف ضد الأطفال".
- شاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة ثم شاركت عام 1997 في البرنامج الإقليمي "المرأة العربية تتكلم".
- تولت منصب نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية.
- حصلت على ماجيستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام 1992 وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة.
- عملت كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم عملت بجامعة أوتاو في كندا عام 1995.