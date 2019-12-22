عدد الوطن غدا الإثنين

تقرأ في عدد "الوطن" غدًا الإثنين، ملف خاص تحت عنوان: مفاجآت وأجواء التعديل الوزاري

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