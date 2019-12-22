طمأنت الفنانة ملك قورة جمهورها، وسخرت من الشائعات التي زعمت وفاتها في حادث سير، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من هذه الشائعات التي نشرت القلق بين أسرتها.وقالت "قورة": "أنا الحمد لله موجودة وبخير وبصحة جيدة ومتواجدة في منزلي وكنت نايمة صحيت فوجئت إن السوشيال ميديا موتتني في حادث سير، حرام ما يحدث هذا، أبي وامي توتروا من هذا الخبر السيئ".

وأضافت الفنانة الشابة، لـ"الوطن": "أنا كنت نايمة وأبي وأمي خارج المنزل وعندما سمعوا هذا الخبر كلموني للاطمئنان علي وعادوا للمنزل، هل صاحب هذه الشائعة ارتاح نفسيا بعد القلق الذي سببه لأسرتي؟".