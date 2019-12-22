تركت سيدة ترتدي عباءة سوداء ونقاب، اليوم الأحد، طفل رضيع داخل صيدلية في مركز قوص، جنوب قنا، وفرت هاربة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على طفل عمره 7 أيام داخل صيدلية، وضعته سيدة ترتدي عباءة سوداء وفرت هاربة.

وبحسب مصدر أمني، أن الطبيب الصيدلي سلم الطفل إلى مستشفى قوص المركزي، التي بدورها وضعته تحت الرعاية الصحية، مؤكدًا أنّ السيدة ترتدي عباءة سوداء ونقاب تركته وفرت مسرعة، في شارع العويضات، بمركز قوص.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.