لم يكن تعيين الكاتب والنائب البرلماني المستقيل، أسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام إلا استمرارًا لارتباط اسمه بالإعلام كوزارة، ومدينة للإنتاج ولجنة في البرلمان، منذ عام 2011، وحتى أداؤه اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كوزير الدولة للإعلام بعد عودة الوزارة مرة أخرى.

في عام 2011، وبعد أحداث ثورة يناير، كان أسامة هيكل أول وزير للإعلام بعد الثورة في حكومة عصام شرف، وامتدت فترته لحوالي 5 أشهر، أصدر خلالها عددًا من القرارات على رأسها إذاعة محاكمة الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال.

كما ساهم، هيكل، الذي كان أول رئيس تحرير في تاريخ مصر بالانتخاب حين انتخب رئيسًا لتحرير جريدة الوفد، أثناء توليه منصب وزير الإعلام فى 2011 في تهدئة الأوضاع داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها وضع سقف للأجور داخل المبنى بعد التفاوت الكبير بها.

وعقب رحيل هيكل عن وزارة الإعلام في ديسمبر 2011، توالى عليها عدد من الوزراء حتى تم إلغاؤها تمامًا في يونيو 2014، خلال حكومة إبراهيم محلب، في الوقت الذي أكمل فيه هيكل مسيرته مع الإعلام بتولي رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي في سبتمبر 2014، وحتى الآن.

ارتباط أسامة هيكل بالإعلام لازمه كذلك في مجلس النواب، منذ عام 2014 بعد ترشحه ضن قائمة ائتلاف "دعم مصر"، حيث كان يشغل منصب رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان حتى لحظة تعيينه وزير الدولة للإعلام.

وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.

فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائبًا وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائبًا وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبًا وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إضافة إلى علاء عبدالحكيم خشب نائبًا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائب وزير إسكان، رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبًا لوزير السياحة.