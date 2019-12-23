أعربت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، عن سعادتها البالغة لتولي نيفين القباج، منصب الوزيرة، مؤكدة أنها أهل بهذا المنصب وتستحقه عن جدارة، مضيفة أن مصر بها سيدات كثيرات محل ثقة رئيس الجمهورية.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أنها سعيدة للغاية بمنصبها الجديد كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وتابعت: "سعيدة للغاية أن اللي هيحل مكاني في الوزارة زميلة جميلة عزيزة شريكة في النجاح، مصر مليئة قيادات نسائية وقيادات من الرجال أبارك للحكومة الجديدة، وأشكر رئيس مجلس الوزراء مهندس مصطفى مدبولي، وإبراهيم محلب وشريف إسماعيل، اشتغلت معاهم في الحكومة وتعلمت منهم الكثير".

وواصلت :" استقبلنا الوزيرة الجديدة بالورود، وكان يجب أن نرحب بها بهذه الطريقة، لأن دي طريقة عملنا بالوزارة، وفخورة بطريقة توديع قيادات وزارة التضامن ليا اليوم".