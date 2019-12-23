توصلت الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى تفاصيل وكشف غموض الهياكل العظمية التى عثر عليها بطريق محور المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وتبين أن الهياكل العظمية لموظف على المعاش وزوجته، ولفظا أنفاسهما الأخيرة داخل شقتهما بمنطقة سيدي جابر، وتم بمعرفة تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على الشقق، وأنهما قاما بتزوير عقد الشقة التي يقيم فيها الضحايا بعد أن تبين أنهما لم يظهرا في المنطقة لفترة زمينة كبيرة، وأثناء دخولهم الشقة عثروا عليهما في حالة تحلل، فقاموا بنقلهما لمكان العثور عليهما، وألقي القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

ذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيلا عصابيا يضم 6 متهمين وراء الواقعة، تخصص في النصب والتزوير، وبدأت النيابة في إجراء التحقيقات اللازمة معهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وعثر أهالي الحضرة الجديدة، وسط الإسكندرية، أمس، على هياكل عظمية، بطريق محور المحمودية، بالقرب من كوبري الزهور، وجرى إبلاغ قسم شرطة محرم بك.

تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة البحث الجنائي، بتلقي قسم شرطة محرم بك، بلاغا بالعثور على جثث في حالة تعفن على الطريق العام.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان، لمناقشتهم حول ملابسات حول الواقعة، وعقب مرور 72 ساعة علي واقعة العثور الهياكل العظمية، كشفت أجهزة الأمن الى ملابسات الواقعة.