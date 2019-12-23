عبدالله نجل عمرو دياب ينشر صورا لقصر والده بالقاهرة

نشر عبدالله دياب، نجل الفنان الكبير عمرو دياب، صورا للقصر الأسطوري والكبير الذى يمتلكه والده عبر الاستوري الخاصة به بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

من المقرر أن يزور عبدالله وشقيقاته كنزي وجنا القاهرة خلال الأيام المقبلة للجلوس مع والدهم لعدة ايام.