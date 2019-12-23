قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إن الشبورة الكثيفة مستمرة حتى الساعة التاسعة، مما يقلل مستوى الرؤية على الطرق سواء الصحراوية أو الزراعية، والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، لهذا يجب القيادة بهدوء على جميع الطرق..

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن طقس اليوم سيكون مائل للدفيء على محافظات شمال البلاد، في حين يصبح بارد على أغلب مدن الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية "مطروح، السلوم، الإسكندرية"، وسيكون هناك بداية سقوط للأمطار في نهاية اليوم، وهذا سيكون بداية تغيرات في حالة الطقس والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع بداية من الغد.

وتابع شاهين، أن درجات الحرارة ستنخفض نحو ثلاث درجات بداية من الغد، حيث ستتراوح ما بين 17-18 يصاحبها تكاثر للسحب وسقوط الأمطار أيضا.