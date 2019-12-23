يعقد برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أعدَّه ويُنَفِّذه مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، لقاءه الجماهيري السادس في محافظة جنوبِ سيناء بعد عقده في محافظات: الإسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والسويس، وبني سويف.

وتبدأ فعاليات اللقاء في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة خمسة أيام، يلتقي خلالها علماءُ الأزهر الشريف، أعضاءُ مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، وأعضاءُ هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجماهير أرض الفيروز شعب سيناء.

وسيحضر الجلسةَ الافتتاحية كلٌّ من: اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المقدم تامر إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية والشبابية.

وكان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف قد أصدر قراره باعتماد برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار:" أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وانطلق في كلِّ محافظات مصر مستهدفًا كلّ فئات المجتمع، وخاصة طلبة الجامعات والمقبلين علىٰ الزواج، للتوعية والتثقيف والتعريف بأسس بناء الأسرة، وسبل استقرارها، للحد من حالات الطلاق.