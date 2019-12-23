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750 ألف جنيه قروضا للمشروعات الجديدة لشباب الخريجين بالدقهلية

750 ألف جنيه قروضا للمشروعات الجديدة لشباب الخريجين بالدقهلية

نائب وزير الزراعة الجديد: هدفنا التطوير والنهوض بالثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة الجديد: هدفنا التطوير والنهوض بالثروة الحيوانية

ترامب يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة البيت الأبيض في يناير

ترامب يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة البيت الأبيض في يناير

فيديو.. الأرصاد: موجة عدم الاستقرار تضرب البلاد حتى الجمعة

فيديو.. الأرصاد: موجة عدم الاستقرار تضرب البلاد حتى الجمعة

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية

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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم في 3 محافظات

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صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

صفحات الوزارات الرسمية على "فيس بوك": آخر من يعلم بالتعديلات

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بطاقة تعريفية لـ السيد القصير وزير الزراعة الجديد.. 39 سنة عمل مصرفي

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