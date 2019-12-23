كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية برئاسة الأركان بالنيابة عقب وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم، أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، توفي عن عمر ناهز 80 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

واستنادا إلى المصدر فإن الفريق أحمد قايد صالح، تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، وكان آخر ظهور للفريق أحمد قايد صالح، خلال حفل تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، بقصر الأمم.