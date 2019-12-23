طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإجراء تعديل لقانون الخدمة المدنية للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.

معيط يدعو للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة للمصالح الحكومية الأخرى

وقال "معيط"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إنَّ "المالية" حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك ولكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر، وبالتالي يمكن وضع نص يسمح بندبهم بحد أقصى سنوات، وخلال هذه المدة يمكن ندبهم وتثبيتهم.

وأشار وزير المالية، إلى أنَّ الوزارة تعمل أيضًا على حل أزمة حصول هؤلاء العاملين على إجازاتهم الاعتيادية.

بدوره، قال النائب محمد وهب اللهْ عضو لجنة القوى العاملة، أنَّ اللجنة ستبدأ في تعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة لسماح بندبهم ونقلهم وتثبيتهم.