قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ هناك تكليفا من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحل أزمة عمال التشجير، إلا أنّ المشكلة في عدم توافر البيانات، قائلا: "مش لاقيينها".

وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم: "اتعصبت جدا لما سألت الزراعة على البيانات الخاصة بعمال التشجير وقالوا مفيش، طب ازاي ادفع فلوس وأنا هتحاسب عليها وإحنا مش عارفين بيانات الناس".

من جانبه، قال علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية: "فوجئنا بأطنان من الأوراق حول عمال التشجير، بعضها حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وبيانات أخرى دون رقم قومي، وللأسف مديريات الزراعة أرسلت إلينا بيانات العمالة المؤقتة وليس العاملين في قطاع التشجير فقط".