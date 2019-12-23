ينتظر الرئيس العراقي برهم صالح ينتظر إجابة البرلمان بكتاب رسمي لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

ورشح تحالف البناء، أمس، قصي السهيل رسميا لرئاسة الحكومة العراقية، ويعد السهيل الذي كان وزيرا للتعليم العالي أحد الأسماء التي طرحت مؤخرا في سباق الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء، إلى جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر، موجة احتجاجات راح ضحيتها أكثر من 450 قتيلا بينما أصيب أكثر من 20 ألفا بجروح، واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية هذه الاحتجاجات.