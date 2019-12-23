قال محمد الفقي رئيس قطاع أعمال شركة "فاليو" للتقسيط التابعة للمجموعة المالية "هيرمس"، إن هناك تركيز علي القطاع الخدمي لعملاء الشركة خاصة "كارت الهدايا" الإلكتروني الجديد "To-u "الذي تصدره الشركة كأول مشروع على مستوى مصر والشرق الأوسط واستخدامه من خلال 2500 مركز خدمي، مشيرا إلى أن ذلك المنتج يمكن استخدامة بأكثر من طريقة بالتقسيط كما يمكن تحويل أموال نقدية من خلال "فاليو كاش".

وأضاف "الفقي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن البرنامج الجديد لـ"فاليو" يتميز بحرية استخدام الهدايا سواء في وقت حالي أو لاحق مع وجود أكثر من اختيار تشمل جميع الاحتياجات الحياتية؛ بما في دلك القطاع الصحي والسياحي.

ولفت "الفقي" إلى أن هناك اتجاه لتغطية المهاجرين بالخارج لذويهم في مصر وذلك من خلال استخدام "كروت" مشابهة في الدولة المقيم بها المهاجر وتحويلها من خلال "فاليو"، مبينا أن هناك خطة توسعية في كثر من محافظة مع التوسع في المحافظات نفسها بغرض جذب شرائح جديدة من العملاء، وذلك عن طريق تعريب الموبايل للوصول إلى شرائح السوق المختلفة.

وأكد أن هناك 379 تعاقد لمنتجات مختلفة تشمل "محال ومنصات إليكترونية"، إلى جانب 27 فئة تشمل أجهزة منزلية وقطع غيار وهواتف محمولة ومستشفيات ولادة"، مشددا على استهداف قطاع التعليم خلال المرحلة المقبلة سواء مدارس أو جامعات، موضحا أن قطاع الإلكترونيات يحتل المرتبة الأولى من بين المنتجات تليها الملابس ثم الأثاث والسلع المعمرة.

وأوضح أن حدود الشراء 550 مليون جنيه سنويا، وجرى استخدام 350 مليون منها، متابعا "لدينا مصادر تمويل من البنوك"، مشددا على تواجدهم في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وأسيوط والمنيا.