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بعد إطلاق نائبة لخرطوش.. قانونيون: لا مساءلة إلا في حالة التضرر

بعد إطلاق نائبة لخرطوش.. قانونيون: لا مساءلة إلا في حالة التضرر

"المنيا" تعلن المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء

"المنيا" تعلن المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء

محافظ جنوب سيناء: صيانة ورفع كفاءة 7078 بكس بكافة المدن

محافظ جنوب سيناء: صيانة ورفع كفاءة 7078 بكس بكافة المدن

تامر الخشاب يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "كمين" على "الحياة"

تامر الخشاب يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "كمين" على "الحياة"

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