شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بحضور المهندس محمد قبطان، ممثلًا عن مبادرة "هنجملها" زراعة بعض الأشجار المثمرة بالجامعة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة، وتورد المبادرة 3200 شجرة من مختلف الأصناف لزرعتها في الجامعة على دفعتين.

وأكد رئيس الجامعة أهمية زيادة المساحة الخضراء داخل وخارج الجامعة لمساهمتها في مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وتنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيدا بالمبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

وأشار المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة إلى أنّ المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.