اقتحم 86 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، اليوم، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط توقعات بارتفاع أعداد المقتحمين، بذريعة الاحتفال في اليوم الثاني من عيد "الحانوكاه" اليهودي، وقال مدير الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في تصريح، إن ثلاثة مجموعات ضمت 86 مستوطنا متطرفا بحماية من ضباط ومخابرات الاحتلال اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط محاولات بعضهم أداء شعائر وطقوس دينية.

الكسواني: قوات الاحتلال كثفت من إجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى

وأشار الكسواني، إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية كثفت تواجدها في باحاته ومحيطه، للحيلولة دون استباحة المستوطنين، داعيا أبناء الشعب إلى شد الرحال إلى الأقصى، والرباط فيه، موضحا أن قوات الاحتلال كثفت من إجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى، ومنعت دخول المصلين وطلبة العلم واحتجزت هويات بعضهم على الأبواب؛ بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 سيدات بمنطقة باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك، بحجة وجود السيدات في مسار المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى اليوم في إطار عمليات اقتحام واسعة ينفذها الاحتلال ضمن ما يسمى عيد "الحانوكاه"، وجرى تقييد النساء الأربع واقتيادهن إلى خارج المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لمدة 8 أيام.