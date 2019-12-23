تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بالتعزية في وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، والذي وافته المنية اليوم الإثنين، إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وللشعب الجزائري الشقيق، مؤكدًا أن الفقيد كان قامة جزائرية شامخة، ومحل فخر واعتزاز للجزائر وللأمة العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، في تصريح له اليوم، أن الفقيد كان له دور وطني بارز وايجابي في تجاوز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرحلة الدقيقة التي مرت بها.

ودعا رئيس البرلمان العربي للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب الجزائري وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.