استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حسن علي محمد وزير الدفاع بجمهورية الصومال، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه، وبحضورالسفير توفيق أحمد عبد الله سفير الصومال بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

تأتي الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية، واستثمارا للنتائج الإيجابية التي توصلت إليه اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية التي استضفتها مصر مؤخرا بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء أركان الدول الإفريقية الشقيقة.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الامكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الصومال الشقيقة.

خلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد حسن علي محمد حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية ورئاستها للإتحاد الإفريقي، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي، كما أثنى على مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.

وأشاد وزير الدفاع الصومالي بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية، مشيرا أنه لمس مدى تطورتكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التي تنتجها الهيئة أثناء تفقد جناحها بالمعرض الذي أقيم علي هامش أعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية.

وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بالصومال خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة ومجالات الإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، مشيرا أنه درس مع المسؤولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة الصومال وخاصة منتجات الهيئة المتميزة في شتي المجالات التنموية كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة.

الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها لخدمة القارة الإفريقية

من جانبه، أشار الفريق "التراس" أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر وكافة دول إفريقيا، وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص علي أهمية مد جسور التقارب والتعاون بين دول القارة وإعادة الدفء في العديد من المجالات، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية.

وأضاف أنه تم بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة الصومال، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء، مُشددا على أهمية التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية الصومال بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، قام وزير الدفاع الصومالي بجولة بمقر الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، حيث أطلع الوزير الصومالي على أحدث خطوط الإنتاج للألواح الشمسية وتعرف على خطط الهيئة العربية للتصنيع في مشروعات الطاقة المتجددة محليا وداخل القارة الإفريقية.

وفي ختام زيارته للهيئة العربية للتصنيع أشاد الوزير الصومالي بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرا أنه يتمني أن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكاملا تكنولوجيا بين الصومال والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع في كافة المجالات من أجل التغلب علي التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية ومكافحة الإرهاب.