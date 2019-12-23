أعلن محافظ القليوبية أنّه سيجرى تسمية كل الشوارع وترقيمها بلوحات موحدة في كل مدن المحافظة، إضافة إلى تفعيل مجلس السكان ومجلس الصحة الإقليمي ومعرفة إمكانيات كل المستشفيات.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي الأول له منذ توليه محافظا للقليوبية بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسين جندية، نائبا عن مدير الأمن، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أنّه سيجرى افتتاح المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة في وقت قريب لتسهم في حل مشكلة القمامة، مع ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حل هذه المشكلة، إضافة إلى إلزام أصحاب العمارات والأبراج بفتح الجراجات للسكان للقضاء على ظاهرة ازدحام الشوارع بالسيارات.

كما وجه بضرورة حصر المصانع للمساهمة في المشاركة المجتمعية، وعمل مؤتمر لأصحاب المصانع للمساهمة مع المحافظة في حل المشاكل وتقديم خدمات للناس، مع ضرورة توفير العمالة للمصانع من القرى والمدن وإقامة ملتقيات لتوظيف الشباب بكل المدن، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع شباب الجامعات والمدارس مع المحافظ والقيادات التنفيذية لمعرفة إحتياجات الشباب وأفكارهم المبتكرة وكذا اصطحابهم لزيارة المشروعات القومية وتعريفهم بالإنجازات الكبيرة التي تجرى حاليا على أرض وطنهم.

وطالب المحافظ بقطع توصيلات الكهرباء والمرافق عن العشوائيات والإشغالات، ومنع تحويل نشاط العقارات من سكني إلى تجاري، مع منع الإشغالات والباعة الجائلين في الطرق وعلى مزلقانات وحرم السكة الحديد لراحة المواطنين إضافة إلى حظر البناء على حرم الضغط العالي.

ووجه رؤساء مجالس المدن ورؤساء القرى بضرورة إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أولا بأول وعدم الاكتفاء بالمحاضر مع إزالة أي تشوينات الزلط والرمل المخالفة لأنها تستخدم في المباني المخالفة، وضرورة رفع الاستعدادات خاصة في شركة المياه والصرف الصحي ورئاسة مجالس المدن والأحياء قبل موسم الأمطار مع التنسيق مع إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة مع الاهتمام بموضوع التصالح والتقنين وتشجيع المواطنين على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح، كما وجه المسئولين بوحدة المتغيرات المكانية إلى أهمية الدقة في تحديد العناوين والإحداثيات وسرعة البت في مخالفات البناء، وأهمية مشروعك لإتاحة فرص عمل للشباب مع عمل إعلانات موحدة على مجالس المدن لتعريف المواطنين بأهمية هذا المشروع، وكذا المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كما وجه بإرسال موقف الحضور والانصراف لجميع العاملين يوميا من مجالس المدن وكل المديريات بمحافظة القليوبية، وجه بعمل زيارات ميدانية من كل القيادات التنفيذية والترحيب بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومحاولة وضع حلول جذرية لها مع ضرورة عمل لقاءات أسبوعية مع المواطنين، والاهتمام بمنظومة التحول الرقمي ومساعدة الشركة المنفذة في سرعة التنفيذ وإزالة أي عوائق في التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع قدم الهجان شهادات تقدير التميز الحكومي للدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، ومصيلحي جمال عطية، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفرتصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، والتي منحت لهم من وزارة التخطيط تقديرا لتميزهم.