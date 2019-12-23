أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر 30 موظف بعدد من الإدارات والقطاعات المختلفة، عن شهر ديسمبر الجاري، بسبب التغيب عن العمل وعدم الانضباط.

وقال عبدالحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش، إنّه جرى تشكيل لجان من التفتيش المالي والاداري بمجلس مدينة الأقصر للمرور المفاجئ على الإدارات والقطاعات المختلفة التابعة لبندر ومدينة الأقصر، وعددهم 208 متابعة، وذلك لتحقيق الانضباط في العمل برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس المدينة ، وأسفر المرور عن إحالة 30 موظف للشئون القانونية لعدم انضباطهم بالعمل، إضافة إلى 188 نظر وحفظ، دليل على الانضباط، نظرا للمتابعات والمرور المفاجئ المستمر على مختلف الإدارات والقطاعات الخدمية، وتحرير 20 محضر مخالفات.

وأكد الكيلاني أنّه ستستمر تلك الإجراءات لتحقيق الالتزام والانضباط في العمل حفاظا على مصالح المواطنين، وسرعة تقديم الخدمة لهم.

من جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، استمرار الجوالات المفاجئة بجميع الجهات الحكومية، للتأكد من انتظام العمل.