رحب صلاح خاشقجي، نجل الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالأحكام القضائية، الصادرة اليوم، بخصوص قضية مقتل والده.

وكتب "خاشقجي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي".

وفي نهاية تغريدته، أكد خاشقجي على ثقته في القضاء السعودي بكل مستوياته، وقيامه بإنصاف نجل الفقيد وتحقيق العدالة: "الحمد لله والشكر له".

كانت النيابة العامة السعودية، أعلنت صدور أحكام بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بسفارة المملكة في تركيا، فضلا عن أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في القضية نفسها، وذلك بحسب ما أعلنته "قناة العربية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه جرى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم.

وقضت "جزائية الرياض"، بقتل 5 قصاصًا، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم، لتسترهم بأحكام مجملها 24 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.