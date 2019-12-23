نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وقد نص القرار على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان القانون رقم 161، لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" بعبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، كما تستبدل عبارة "وادي العلوم والتكنولوجيا" بعبارة "هرم التكنولوجيا" أينما وردت بنصوص القانون المشار إليه.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.