«ارتفاع منسوب البحر سيصل إلى 6 أمتار فى نوة الفيضة الصغرى، وتصل إلى أقصاها الأربعاء»، مضمون رسالة تحذيرية أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، ووزّعتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية على غرف العمليات المنوطة بالتعامل مع تداعيات هطول الأمطار وجميع المسئولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوخى الحذر واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لاستقبال النوة المقرر أن تبدأ غدا (الثلاثاء).

شركة الصرف تعلن الطوارئ وتتأهب بنشر المعدات وسيارات الكسح

وأعلنت شركة الصرف الصحى حالة الطوارئ، لاستقبال النوة بتوزيع سيارات الشفط فى البؤر الساخنة ونزول سيارات السيول فى الشوارع من أجل سحب المياه، بالإضافة إلى تنظيف الشنانيش فى الشوارع وكسح المياه المتراكمة، والتنبيه على المواطنين بمنع وقوف السيارات على الشنانيش أو إلقاء القمامة لمنع انسدادها، كما بدأت الأحياء بوضع مصدات للرمال على الشواطئ لحجز مياه البحر من الخروج إلى الشوارع، كما رفعت منطقة آثار الإسكندرية استعداداتها بقلعة قايتباى الأثرية، وذلك لمنع غرقها بمياه البحر والأمطار معاً، بسبب شدة ارتفاع الموج بالنوة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، إن الشركة استعدت ورفعت حالة الطوارئ القصوى لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، مؤكداً تنظيف الشنانيش وفتح المصبات والتعامل السريع مع أى بلاغات حول تراكم المياه، والدفع بسيارات الشفط وسحب المياه من الشوارع.

تعد «نوة الفيضة الصغرى»، واحدة من النوات الشديدة التى تهب على المدينة الساحلية قبل بداية العام الجديد، وتستمر لمدة 5 أيام مصاحبة لرياح شديدة وأمطار غزيرة، وتصل شدتها فى اليوم الثانى والثالث للنوة، وسُميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج، ما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها، لخطورة الأمواج على مراكب الصيد، ويتسبّب فى غلق الملاحة وحركة الميناء.