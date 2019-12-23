التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة احتياجات محافظة جنوب سيناء، من بناء مدارس وتوسعات وصيانة استراحات للمعلمين، وذلك بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمهندس طارق عبدالله، مدير مديرية الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن وزير التربية والتعليم وعد بإنشاء توسعات بالمدارس خاصة بمدارس الوديان الجبلية، وزيادة عدد الفصول الدراسية بسبع تجمعات بدوية لتكون خاصة بالمرحلة الإعدادية، والموافقة على تزويد المحافظة بسبع فصول سمارت.