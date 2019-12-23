نشر الفنان أشرف عبدالباقي، أسماء وصور المواهب الجديدة، التي اختارها ضمن مسابقة كان أعلن عنها عبر مواقع التواصل، للمشاركة في مسلسله الجديد "الكوخ المحترق"، وذلك على صفحته على موقع "انستجرام".

وقال "عبد الباقي": "هما دول أبطال المسلسل، بعد تصفيات كتير، نحب نقدملكم من اليمين علي صالح ، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد".

وتابع: " مسلسل الكوخ المحترق عن ألغاز المغامرون الخمسة للكاتب الكبير محمود سالم، ومن أخراج سيف يوسف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، انتاج وورك شوب للإنتاج الفني، بدأنا التصوير، وانتظرونا قريباً إن شاء الله".