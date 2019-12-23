أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم، قرارا بإعفاء السفير عصام عوض أحمد متولي من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

كما أصدر حمدوك، بناء على توصية وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر مانيس، قرارا بإعفاء عبدالعظيم عوض، من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.

ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

وأصدر بناء على توصية وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قرارا بإعفاء رحمة الله محمد موسى من وظيفة وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وتعيين المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، وكيلا لوزارة الري والموارد المائية.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والري والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات التنفيذ.