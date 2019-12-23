"فتاة فرشوط" تبكي على الهواء: فتيات كثيرات يتعرضن للاغتصاب في الصعيد

ظهرت الفتاة "فرحة"، إحدى ضحايا الاغتصاب، والمشهورة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط"، لأول مرة، لتدخل في نوبة من البكاء، مؤكدة أن هناك الكثير من الفتيات في الصعيد، يتعرضن لما تعرضت هي له، ولكنهن لا يتحدثن خشية الفضيحة.

وأكدت الفتاة في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "الحدث"، أنها وافقت على الظهور إعلاميا، لإيصال صوتها للجميع، كون مثل تلك الوقائع، تتكرر بشكل كبير في الصعيد.

ودخلت "فرحة"، في نوبة من البكاء على الهواء، موضحة أن هناك فتيات كثيرة في الصعيد، قد يتعرضن لهتك عرض واغتصاب، ولا يتمكن من إيصال أصواتهن، خوفًا من الفضيحة، ما جعل الإعلامية لميس الحديدي، تحاول تهدئتها عند طريق احتضانها على الهواء، وقالت لها "انتي بطلة الصعيد، ما حدث لست مسؤولة عنه، الشيء الوحيد الذي تتحملي مسؤوليته، أن تقاومي حتى يأخذ لكي القانون حقك".

وأوضحت أنها جاءت للقاهرة، ليس من أجل الحصول على تعاطف، بقدر ما أنها تسعى لإيصال صوتها، وصوت مئات الفتيات، ومن أجل حقوق المرأة.

وتابعت وهي تنهمر في البكاء: "والله العظيم اللي بيحصل في مصر ده ظلم وإحنا مظلومين".