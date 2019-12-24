محامي فتاة فرشوط: والدتها رفضت 200 ألف جنيه للتصالح.. و"قولتلها أنا أبوكي وأخوكي"

قال إسماعيل سلاوي محامي الفتاة "فرحة"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط" ضحية الاغتصاب، إنه قرر تولي قضية الفتاة كونها ليست قضية تهم الصعيد فقط بل تهم المجتمع المصري بأكمله، مضيفًا: "أنا قولتلها أنا مش المحامي بتاعك، أنا أبوكي وأخوكي قبل ما أكون محامي ليكي وهي وافقت".

وأضاف "سلاوي"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أنه لا يترافع عن فرح في البرنامج التليفزيونية، حيث إن القانون في النيابة والمحكمة، لكنه ظهر في وسائل إعلام ليكشف مأساة فرحة، التي تعرضت للاغتصاب من اثنين أشقاء وسائق توك توك.

وتابع: "كانوا جايبين لها الكفن عشان يدفنوها، بس ربنا كتب لها الحياة من تاني، هي فرحة تعرضت للاختطاف وهتك عرض واغتصاب، يعني ثلاثة جرائم في آن واحد، وعرض عليها 200 ألف جنيه للتصالح في القضية، وأمها الشريفة رفضت ذلك، رغم أن والدتها تعمل فراشة في مدرسة بـ 150 جنيا".

وواصل: "قبل وصولي للبرنامج مراتي اتصلت بيا وقالت فيه ناس بتلعب في باب الشقة، بس برضه مش خايفين، وهنكمل يوم الجلسة، ومن قبلها تعرضنا لتهديدات وعرض مكافآت مالية ولكن فوجئنا قبل الجلسة بساعات بتوقف المكالمات الهاتفية من أسر الجناة، فأخبرت فرحة أن هناك شيئا غير مريح بعد توقف المكالمات".