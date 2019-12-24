وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، على التعديلات الجديدة، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، رقم (17) لسنة 2019، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، على أن تجري الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

"إسكان النواب": تعديلات القانون من أجل التسهيل على المواطن

المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن تعديلات القانون الجديد تستهدف المخالفات المسجلة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي بلغت 3 ملايين مخالفة، لافتًا إلى أن من تقدموا للتصالح حتى الآن 70 ألف، مشددًا على وجود مشكلة بسبب عدم تقدم المواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأوضح حمودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنهم عقدوا اجتماعا في مجلس النواب مع وزير الإسكان لبحث المشكلة، لافتًا إلى أنهم وجدوا مشكلة في مواد التشريع وطلبت وزارة الإسكان تعديلها، بالإضافة إلى عدم تعاون الجهات المحلية "أي مواطن يروح يقول أنا عايز أتصالح يقولوا له هو حد جالك روح"، مستنكرًا عدم وجود تسويق إعلامي للموضوع، لافتًا إلى أن وزير الإسكان قرر عمل حملة إعلانية لدعوة المواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم.

وتحدث رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن التسهيلات الجديدة في القانون الجديد مثل توسيع الجهات التي تصدر التقارير الفنية وتسهيل لائحة القانون وذلك لتذليل المعوقات أمام المواطنين.

وكشف حمودة أن رسوم طلبات التصالح وصلت لـ26 مليون جنيه، مستبعدًا أن تكون قيمة المخالفات 400 مليار جنيه في مصر.