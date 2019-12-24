تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع أثر الزواج على الذمة المالية للزوجين، وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة.

وكتبت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، "من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ".

وأكدت الإفتاء أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالإندماج الكلي أو الجزئي.

ونبهت الإفتاء على أنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.