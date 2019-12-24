قررت وزيرة الصحة نقل الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس إلى محافظة بني سويف، وتعيين مدير صحة جديد بالمحافظة.

وكما أصدرت الوزيرة قرار بتعيين الدكتور فيصل جودة وكيل لوزارة الصحة بمحافظة السويس قادما من محافظة كفرالشيخ.

وأعلن مجلس نقابة أطباء السويس في بيان له، أنه يتقدم بالشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالسويس على الفترة التي قضاها وكيلاً لمديرية الشؤون الصحية بالسويس.

وكان مدير الصحة تولى منصبه بالسويس بقرار من وزير الصحة في 30 أبريل الماضي، وصدر اليوم قرار جديد بنقله.