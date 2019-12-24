صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأنّ مجلس إدارة النادي تقدم بالتهنئة للمستشار عمر مروان بمناسبة توليه منصب وزير العدل.

وذكر النادي في تهنئته: "أصدق التهاني والتبريكات للمستشار الجليل عمر مروان، لنيله ثقة القيادة السياسية في تولي حقيبة وزارة العدل، وهو الاختيار الذي صادف أهله وأسعد جموع القضاة، ليقينهم مدى حرص الوزير الموقر من خلال تاريخه القضائي المشرف على الحفاظ على استقلال القضاء، ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية".

وتابع: "آملين في توطيد أُطر التعاون المستمر والمثمر بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، للعمل على تطوير منظومة العدالة، والمضي قدما في سبيل تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام القضائي وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق عدالة ناجزة نافذة، تتسم بالسرعة والدقة بإجراءات ميسرة تكفل حماية الحقوق والحريات مع خالص الدعوات والتمنيات له بالتوفيق والسداد".