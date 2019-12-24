أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظرا للعوائد الاقتصادية والبيئية منها.

وأشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا التي تعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، خاصة في ضوء توسع الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، وفدا من شركة يوتونج الصينية المتخصصة في صناعة أتوبيسات النقل الجماعي "غاز وكهرباء"، والتي تعد من أكبر الشركات الصينية المتخصصة في هذا المجال، إذ تصنّع 25% من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعي في الصين و15% من الإنتاج العالمي.

وحضر اللقاء وفد من شركة جيوشي موتورز وكيل الشركة الصينية في القاهرة وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وبأسعار تنافسية.

وشدد شعراوي على مسؤولي الشركة، بضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلي في تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء، بين 60% إلى 70% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بالعمل مع الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية، بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بسرعة التحول في استخدامات الوقود، بوسائل النقل من السولار المستخدم في المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتوفير العملة الصعبة للبلاد ونظافة البيئة.

وأشار إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة والشركات العالمية في هذا المجال، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصري في هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة.

ودعا وزير التنمية المحلية، إلى توفير سبل الراحة للمواطنين في الأتوبيسات الكهربائية، خاصة المقاعد المريحة والتكييف والواي فاي لخدمات الإنترنت، وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات، نظرا لكونها المكون الأغلى ثمنا، وألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلو متر.

وأوضح أنّه تم الاتفاق على استضافة الشركة وفد من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة، لزيارة مقرها في الصين لاختيار أنسب الأتوبيسات التي تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات التعاون بين شركتي وي تشاي الصينية وجيوشي موتورز وهيئة النقل العام بالقاهرة، فيما يخص مشروع استبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، الذي تنفذه شركة جيوشي موتورز بالتنسيق مع شركات وزارة الإنتاج الحربي وهيئة النقل العام بالقاهرة.

وسبق وجرى تسليم أحد أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربي لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز، وأكد وفد الشركة أنّه جار إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل، ومن المقرر عقب نجاح التجربة، البدء في إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الدولة مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوارد الفنية العاملة بالهيئة.