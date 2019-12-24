أكدت رئيس مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا للبرلمان فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها ستتخذ تدابير جوابية على العقوبات الأمريكية على مشروع التيار الشمالي-2) للغاز.

وقالت ماتفيينكو - خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "إن الإدارات الروسية المعنية تعمل على إعداد تدابير جوابية على هذه العقوبات"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن الحاجة لاتخاذ مثل هذه التدابير أيضا.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف - أمس - أنه لا يوجد لديه شك بإتمام بناء مشروع التيار الشمالي-2 للغاز بالرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده سترد بالمثل على عقوبات واشنطن ضد التيار الشمالي-2.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت - في 20 ديسمبر الجاري - بدء سريان العقوبات على خطي أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" وطالبت الشركات، التي تقوم بمد أنابيب الغاز، بوقف البناء على الفور.