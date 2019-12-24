اكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف الصناعة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور الوزارة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالقطاع الصناعى لمستويات متميزة تسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وخلق المزيد من فرص العمل امام الشباب، مشيرةً الى انها ستقوم خلال المرحلة القريبة المقبلة بزيارات ميدانية للمصانع والتجمعات الصناعية وكذا عقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين ومنظمات الاعمال للوقوف على التحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات مع وضع آلية فعالة للتعامل مع التحديات العاجلة بما ينعكس على حركة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بقيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعى الصناعة والتجارة والذي استهدف استعراض ملفات عمل الوزارة وسبل تفعيل دورها في خدمة الاقتصاد القومى في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الجديدة.

وأشارت جامع الى أهمية التزام كافة جهات الوزارة بدورها الرئيسى في تنفيذ مختلف المشروعات القومية وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق خطط الدولة التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والتواصل الفاعل مع مجتمع الاعمال بما يحقق طموحات الشعب المصرى، مشيرةً الى ان الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحل كافة المشكلات الخاصة بالمصنعين والمصدرين في أسرع وقت ممكن.

ولفتت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لكافة المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها وفق رؤية واضحة وتوقيتات محددة خاصة ما يتعلق بالمجمعات الصناعية المتخصصة والتي تمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية والمساهمة في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع وهو الامر الذي يتماشى مع التوجه الحالي للدولة نحو توفير المزيد من فرص العمل.

وفى هذا الإطار كلفت جامع قيادات الوزارة بضرورة التواصل المستمر مع مجتمع الاعمال والقطاع الخاص واجراء زيارات ميدانية لاستعراض التحديات التي تواجه سير العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات وأدوات الوزارة في القيام بدور محورى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الدولة في مختلف القطاعات خلال المرحلة الحالية

ولفتت الوزيرة الى أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات التابعة للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزارة، مشيرةً الى ان الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال منظومة ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال