عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءه الدوري مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بحلها في حضور المسؤولين المختصين عن المشكلة من رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات .

استمع المحافظ شكوي مواطن يتضرر من قيام مالك عقار بتحويل الدور الأرضي من سكني إلي تجاري وتعديه على منطقة الاشتراطات والمنافع العامة، ووجه المحافظ رئيس حي العمرانية بإزالة كافة المخالفات بالكامل خلال 48ساعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وعدم السماح له بمزاولة أي نشاط تجاري كما قرر المحافظ إحالة الموظف المسؤول للتحقيق .

كما استمع محافظ الجيزة لشكوي مواطن يتضرر من وجود مخالفات البناء وتدني مستوى النظافة بهضبة الأهرام ووجه المحافظ حي الهرم بالتصدي بكل حزم للأعمال المخالفة وعدم السماح بوجود أي أعمال بناء حديثة، مشددا على مواصلة وتكثيف الحملات وإزالة كافة الأوتاد والحواجز الحديدية الموجودة أمام العقارات إلى جانب تفعيل دور إدارة النظافة الموجودة بالهضبة، مضيفاً بأن المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من رفع تجمعات وأكوام للقمامة من حوالي 100قطعة أرض استجابة لمطالب المواطنين .

كما استجاب راشد لمواطنة تتضرر من وجود أكوام للقمامة بقطعة أرض بشارع العروبة بحي الطالبية موجهآ رئيس الحي برفع كافة تجمعات القمامة الموجودة وتجميل المنطقة واستغلالها كساحات انتظار لعدم قيام المواطنين بتكرار إلقاء القمامة مجدداً.

وشهد اللقاء توجيه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بقطع كافة المرافق عن المقاهي المخالفة وخاصة التي تقوم باستغلال الطريق العام.