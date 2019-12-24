أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، نشرة توصيات لمربي ومتتجي الثروة الحيوانية والداجنة، تشمل 14 نصيحة لمجابهة الظروف المناخية الحالية، تتمثل فيما يلي:

1. يجب أن تتحرك السيارات التي تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، في الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات داخلها مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه.

2. التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها، سواء كانت في المزارع أو المصانع أو محال الإتجار في الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن.

3. تدفئة العنابر والحفاظ على درجات الحرارة داخلها على مدار الساعة وطوال اليوم، في المدى الموصى به تبعا للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان.

4. التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق.

5. وجود نوبتجي بالعنابر مسؤول عن تأمين واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر.

6. وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر، فالهواء الساخن يكون أخف وزنا من الهواء البارد، لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل.

7. الاهتمام بتهوية العنابر إلى جانب التدفئة، سواء كان في الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، إذ إنّ الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة، أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

8. الاهتمام بالتحصينات المناسبة في الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه وتتم بتوصية ومعرفة متخصص.

9. الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة.

10. التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى.

11. عدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تصبح بيئة خصبة لانتشار الميكروبات والأمراض.

12. التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

13. الاهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتي تغطي نسب البروتين والطاقة والاحتياجات الغذائية، والتي تم تصنيعها في مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

14. الإبلاغ الفوري في أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أي مشكلة بالقطيع، لدراسة المشكلة وعلاجها في مهدها قبل أن تتفاقم وربما يصعب حلها.

وفي سياق متصل، يتواصل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع مربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة، لدراسة أي مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفوري على تذليلها، وتم تشكيل لجنة متابعة مركزية للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بمحافظات الجمهورية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ التوصيات.