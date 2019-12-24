خناقة في غرفة العمليات.. التحقيق في اعتداء طبيب على ممرضة بـ"طنطا الجامعي"

قررت إدارة مستشفى الفرنساوي الجامعي بطنطا، فتح تحقيق في واقعة حدوث مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين طبيب وممرضة داخل غرفة العمليات.

وكشفت مصادر بمستشفى الفرنساوي، أن الدكتور محمود سليم، المشرف العام على المستشفى الفرنساوي بطنطا، قرر فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين، أنه تلقى شكوى تتضمن حدوث مشادة كلامية بين طبيب و ممرضة داخل غرفة العمليات، وحدوث تدافع بالأيدي من قبل الطبيب على الممرضة، بسبب خلافات على "غسيل الجرح للمريض"، وأن الطبيب دفع الممرضة بقوة متعديا عليا باليد، وسيتم فتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئ.

وأثارت الواقعة غضب واستياء ممرضات مستشفى الفرنساوي، مؤكدين أنها إهانة للممرضات خاصة، وأن زميلاتهن تعرضت للضرب من قبل طبيب نائب والإهانة داخل غرفة العمليات المعقمة.

وإشارات ممرضات، رفضن ذكر اسمائهن، أن وقائع التعدي على الممرضات من قبل الأطباء بالمستشفى وإهانتهن تكرر كثيرا، ويعتقد بعض الأطباء أن الممرضات يعملن لديهم" فاكرين أننا عبيد عندهم"، وطالبن بمحاسبة الطبيب وحرمانه من دخول المستشفى مرة أخرى.