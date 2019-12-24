روّج الفنان محمد رمضان لكليب أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" المقرر طرحها خلال تلك الأيام.

ونشر رمضان خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من كواليس تصوير الكليب، موجها سؤالًا لجمهوره: "مستعدين؟".

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، علق الفنان "رمضان" على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا من قِبل الفنان جلال الشرقاوي، ووصفه بأنه بمثابة قدوة سيئة للشباب، علاوة على كونه فنانًا عاديًا.

وقال "رمضان" خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي"، إنه يحترم رأي جلال الشرقاوي، رغم الهجوم الذي تعرض له: "إحنا في دولة ديمقراطية، وكل واحد يقول رأيه براحته، وجلال الشرقاوي يقول رأيه هو حر"، متابعًا: "أكن له كل الاحترام والتقدير نظرًا لتاريخه وعطائه الفني الكبير".