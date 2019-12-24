رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الطلب المقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب عمر صدقي، لتوافر الكيدية في الطلب المقدم ضد النائب، وذلك بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وشهدت الجلسة المنعقدة حاليا، مناداة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على النائب عمرو صدقي أكثر من مرة، لاستجلاء الحقائق عما ورد في الطلب المقدم بشأن وقائع سب وقذف، دون ردّ، قائلا: "المفروض على الأقل يكون موجود في الجلسة، صحيفة الدعوى بها بعض الاعتبارات، كنت أود التدقيق فيها من العضو ذاته".

ولفت عبدالعال إلى القامات الموجودة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لكن العبارات الواردة من المشكو تتطلب التحقق والتدقيق، ولو ثبتت في حق صاحبها لوجب معاقبته.

وقال النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة، إنّ "اللجنة لم تحيد عن الطلب المقدم، ونحن لا نبحث في موضع الدعوى وإنّما نبحث في الكيدية، ووافقه الرأي رئيس المجلس، وانتهى القرار إلى موافقة المجلس برفض الطلب المقدم ضد النائب عمرو صدقي.

وقال عبدالعال: "هناك تربص للإيقاع بالعضو، عشان كده أنا أضطر للتدقيق فيها حتى لا يتهم المجلس في يوم من الأيام بأنّه تستر على نائب وأضاع حق المواطن، لديّ قصصات الصحف، هناك تربص بالنائب، وكان يتعين حضوره لإظهار الحقائق أمام الرأي العام، والنائب عمرو صدقي رجل دمث الخلق ومؤدب، لكن أردت التدقيق في الوقائع". وعاود عبدالعال الحديث مازحا: "إيه اللي دخله في الدوامة أنا معرفش"..

ويترأس النائب عمر وصدقي، رئاسة لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب.